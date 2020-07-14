2020-07-14T15:50:28+03:00
Общество

Пациент умер во время компьютерной томографии в Челябинске

У 82-летнего мужчины отказало сердце
Лидия ПЕСКОВА
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Сама по себе процедура КТ безопасная.Сама по себе процедура КТ безопасная.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Инцидент произошел в больнице РЖД. Пожилого мужчину привезли на процедуру компьютерной томографии легких. Однако во время обследования у пациента остановилось сердце.

— Все это случилось еще на прошлой неделе, 9 июля. Во время проведения мультиспиральной компьютерной томографии легких у пациента 1938 года рождения произошла остановка сердечной деятельности, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ЮУЖД.

Как того требуют медицинские правила, обстоятельства смерти мужчины проверит медицинская комиссия. Она будет областной.

Сама процедура КТ безопасная. Но многие пациенты, которые проходят томографию во время эпидемии коронавируса, очень страдают от того, что приходиться ждать своей очереди часами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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