В Челябинском элеваторе предложили сделать коворкинг, бар и кинозал

14 Июль 2020 2020-07-14T14:16:23+03:00

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Молодые архитекторы из Москвы создали проект реконструкции челябинского элеватора. В нем предлагается создать культурный центр «Элеваторъ». Проект показало издание Chel.DK.RU. Место, как отмечают специалисты, будет привлекательным, тем более, что на территории бывшего танкового училища возводят новый микрорайон.

В элеваторе появится выставочное пространство. Фото: Деловой квартал-Челябинск

По проекту, на первом этаже предусмотрена входная группа. На втором — кафе-бар, на третьем и четвертом этажах — коворкинг, который станет композиционным центром пространства. На пятом этаже, по замыслу дизайнеров, мог бы расположиться кинотеатр. На последнем, шестом, галереи и мастерские.

Архитекторы постарались максимально сохранить атмосферу элеватора. Фото: Деловой квартал-Челябинск

— При реконструкции здания мы максимально сохранили аутентичный бетон. Кроме того, оставили старинные рельсы, по которым доставляли зерно на хранение и копоть от пожара на стенах, превратили эти артефакты в артобъекты. К зданию элеватора пристроены пожарные лестницы из стеклопрофилита. Этот материал прошел генеральной линией через весь проект. Интерьер всех этажей выдержан в стиле минимализма с яркими цветовыми акцентами, — рассказала один из авторов проекта Юлия Эйдинову.

Еще один разработчик проекта Татьяна Мухина, отметила, что челябинский элеватор — едва ли единственное в стране заброшенное высотное здание, расположенное прямо в центре мегаполиса.

Архитекторы постарались максимально сохранить атмосферу элеватора. Фото: Деловой квартал-Челябинск

МНЕНИЕ

Управляющий партнер компании DevelopmentPRO Андрей Бодрягин:

— В Челябинске около 200 гектаров бывших промышленных территорий, и более 40% из них пригодны для редевелопмента: при плановом подходе можно вынести производство, реновировать, наполнить территорию новым смыслом. Даже в непосредственной близости от центра города немало так называемых серых или коричневых зон, которые в прежнее время были заняты производственными или складскими помещениями. Сегодня там либо еле-еле теплится жизнь, либо, напротив, слишком уж бурно развивается бизнес, которого в центре города быть не должно.

Если появление складов хотя бы в какой-то мере оправдывается логикой последней мили и бурным развитием интернет-торговли, но когда в двух шагах от городской администрации, рядом со старым элеватором, находится лесопилка и производство кирпича — это неправильно.

ИСТОЧНИК KP.RU