«Город свободной конкуренции»: в центре Челябинска нарисовали новое граффити
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В Челябинске на трансформаторной будке возле Публичной библиотеки нарисовали новое граффити. Оно посвящено празднованию 30-летия антимонопольного регулирования в России.
Как сообщили в УФАС по Челябинской области, автором нового арт-объекта стал известный челябинский художник и граффитист Тимур Абдуллаев. Эту роспись создали для того, чтобы напомнить челябинцам о значимости и важности конкуренции для экономического развития региона.
Отметим, что на открытии арт-объекта присутствовали руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова, а также ее заместители и начальники отделов.
Ранее уличные художники нарисовали граффити, посвященное роли Челябинска в годы Великой Отечественной войны. Роспись была приурочена к присвоению столицы Южного Урала звания «Город трудовой доблести». Полюбоваться арт-объектом можно на трансформаторной будке по улице Красная.
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ИСТОЧНИК KP.RU