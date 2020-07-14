«Город свободной конкуренции»: в центре Челябинска нарисовали новое граффити

14 Июль 2020 2020-07-14T16:23:05+03:00

Надпись на арт-объекте «Город свободной конкуренции» напомнит челябинцам о важности развития экономики в регионе. Фото: УФАС по Челябинской области.

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Не коронавирус, так смог. А в булочную — на такси. Последние новости Челябинска на 14 июля 00:00 00:00

В Челябинске на трансформаторной будке возле Публичной библиотеки нарисовали новое граффити. Оно посвящено празднованию 30-летия антимонопольного регулирования в России.

Как сообщили в УФАС по Челябинской области, автором нового арт-объекта стал известный челябинский художник и граффитист Тимур Абдуллаев. Эту роспись создали для того, чтобы напомнить челябинцам о значимости и важности конкуренции для экономического развития региона.

Отметим, что на открытии арт-объекта присутствовали руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова, а также ее заместители и начальники отделов.

Ранее уличные художники нарисовали граффити, посвященное роли Челябинска в годы Великой Отечественной войны. Роспись была приурочена к присвоению столицы Южного Урала звания «Город трудовой доблести». Полюбоваться арт-объектом можно на трансформаторной будке по улице Красная.

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ИСТОЧНИК KP.RU