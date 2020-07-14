2020-07-14T17:38:50+03:00
Спорт

Двухметровый хоккеист будет защищать цвета челябинского «Трактора» в новом сезоне

Черно-белые заключили контракт с 26-летним воспитанником московского хоккея Дмитрием Огурцовым
Алексей МИКУШИН
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Дмитрий Огурцов сыграет за "Трактор" в новом сезоне. Фото ХК "Трактор".Дмитрий Огурцов сыграет за "Трактор" в новом сезоне. Фото ХК "Трактор".
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Челябинский клуб продолжает привлекать все новых и новых игроков. Буквально накануне годовой контракт заключен со шведским форвардом Понтусом Обергом, а сегодня 14 июля клуб официально объявил о новом приобретении: из московского «Динамо» в «Трактор» перебрался защитник Дмитрий Огурцов. Рост этого гренадера внушительный — два метра при весе в 118 килограммов!

26-летний игрок за разные клубы провел в КХЛ 318 матчей, набрав 43 (14+29) очка. В минувшем сезоне Огурцов в составе бело-голубых завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ. Соглашение с защитником подписано сроком на один сезон.

— Дмитрий — очень большой и трудолюбивый оборонительный защитник, который способен за счёт своих габаритов отнимать пространство у нападающих соперника. Также надеемся, что Дмитрий добавит в агрессивности и жёсткости в единоборствах, что сразу же сделает его намного более эффективным игроком — прокомментировал заключение нового контракта спортивный директор ХК «Трактор» Роман Беляев.

Напомним, что 14 июля все клубы КХЛ, в том числе, и «Трактор» выходят из отпуска. Из-за пандемии коронавируса у команды сорвался тренировочный сбор в Беларуси, но планы подготовки черно-белых к сезону снова скорректированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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