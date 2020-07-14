В Челябинске изменится маршрут общественного транспорта из-за открытия моста возле ЧМК
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В Челябинске уже на этой неделе будет изменено движение общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе управления транспорта, изменения были сделаны в связи завершением ремонтных работ на мосту в районе ООО «Мечел» Кокс.
Начиная с 16 июля, будет изменены маршрут и расписание автобуса №41«ДК Строителей – Аэропорт». Общественный транспорт вскоре станет двигаться по путепроводу через остановки Коксохим и АТУ. Совершать проезд по Бродокалмакскому тракту автобусы теперь не будут.
Отметим, что вскоре возобновит свой маршрут трамвай № 19 «Чичерина – Коксохим». Ранее на участке, по которому двигался общественный транспорт, проводились работы по укладке трамвайных путей.
Также с 17 июля будет обеспечена работа троллейбуса № 21 «Железнодорожный вокзал – ТЭЦ № 3». Свой участок пути он будет проходить в среднем за 20 минут.
Подробнее с графиком изменения расписания и маршрутов можно ознакомиться на сайте Управление транспорта города Челябинска.
Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил, как идет ход ремонтных работ на мосту у «Коксохима». Глава региона результатами подрядчика остался недоволен: сорваны сроки по запуску трамвайного движения. Отметим, что движение автомобилей на мосту планируются уже завтра, 15 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU