Бесконечная, как в Питтсбурге и в Москве: в Челябинске разрабатывают проект новой набережной Миасса

15 Июль 2020 2020-07-15T06:07:52+03:00

Набережная Миасса могла бы выглядеть, к примеру, так. Фото предоставлено Вахтангом Чикаберидзе.

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В Челябинске обсуждают проект единой пешеходной зоны, которая должна протянуться на 38 километров вдоль реки Миасс. Речь идет об отрезке от Шершневской плотины до Каштакского бора.

— Городу нужна единая набережная, которая не будет прерываться. Сейчас мы ищем возможное наполнение будущего проекта. Изучили набережные Казани, Москвы, посмотрели Питтсбург. Последний город тоже промышленный и когда-то страдал от сталелитейного производства. Сегодня это один из самых густонаселенных городов Америки. Мы планируем перенять лучшее. Для нас это образцы, на которые стоит равняться, — рассказал КП-Челябинск член градостроительного комитета ЧОО «Опора России», управляющий партнер компании «Девелопмент Про» Вахтанг Чикаберидзе.

Или так. Фото предоставлено Вахтангом Чикаберидзе.

По словам Чикаберидзе, будущая набережная может состоять из отдельных «кусочков», но ее не должны прерывать какие-то препятствия. Все «кусочки» должны быть связаны в единый пешеходный путь, удобный и доступный для всех, в том числе, детей и пожилых людей. А на самой набережной должны появиться объекты, которые будут привлекать к себе горожан максимальное количество дней в году. Это могут быть спортивные площадки, трассы с препятствиями для дронов, места для отдыха, умный парк с доступом в Интернет, дизайнерские мосты...

— Набережная очень большая. Километр укрепленной набережной стоит от 240 млн рублей. Поэтому она будет разнообразной, — говорит Вахтанг Чикаберидзе.

Где-то могут расположиться и такие необычные спуски к воде. Фото предоставлено Вахтангом Чикаберидзе.

Особое значение собираются уделить экологии: на набережной планируют высадить побольше деревьев, а также применить эко- и биотехнологии самоочистки реки.

Так берега можно было бы обустроить на окраинах города. Фото предоставлено Вахтангом Чикаберидзе.

Проект существует под рабочим названием «Волны». Эскизов в нем пока нет. Пока всего лишь идет обсуждение идеи, принять участие в котором просят простых горожан и особенно владельцев зданий, расположенных в непосредственной близости к руслу Миасса.

Идею создания поддержала Общественная палата Челябинской области. Она и организовала первую встречу заинтересованных в этом проекте сторон.

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ИСТОЧНИК KP.RU