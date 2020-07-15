В центре Челябинска сгорело такси
На улице Труда, неподалеку от ТРК «Родник», легковушка с логотипом «Яндекс.Такси» вылетела на обочину, врезалась в забор и загорелась. Полыхающую машину снял на видео читатель КП-Челябинск
Возле «Родника» в Челябинске сгорела машина Яндекс.Такси.
В нескольких метрах от автомобиля стоял мужчина, вероятно, это водитель.
— Сообщение поступило в 9:02, на место выехала одна автоцистерна, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
В ГИБДД города обещали предоставить комментарий позднее.
На улице Труда в Челябинске загорелось такси.
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ИСТОЧНИК KP.RU