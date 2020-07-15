2020-07-15T11:00:21+03:00
Общество

На ремонт фонтана на Кировке потратят около 3 млн рублей

Работы планируют закончить к сентябрю
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Еще в эти выходные здесь не было никакого забораЕще в эти выходные здесь не было никакого забораФото: Ангелина ЗАКИРОВА
Изменить размер текста:

Вокруг фонтана на Кировке появился забор из профлиста. Раньше на него можно было любоваться, отдыхая на новых скамейках, однако теперь челябинцам придется смотреть на ограждение до конца лета, пока будут реставрировать фонтан.

Забор уберут только в сентябре Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Забор уберут только в сентябреФото: Ангелина ЗАКИРОВА

— Фонтан весь уже устарел. Там нужен серьезный ремонт. Это не быстро, но мы постараемся до 1 сентября сделать так, чтобы ко Дню города он работал, когда эпидемиологическая обстановка может улучшиться, — рассказал директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин.

Ремонтом занимается подрядчик ООО «Техинвестстрой». Работы оценили в 2,8 млн. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Русское безумие»: Юрий Дудь заинтересовался кыштымским Алешенькой
Власти Копейска составили новый график подачи воды
Алексей Текслер и бизнес-омбудсмен обсудили меры поддержки бизнеса
Засуха вносит коррективы, но южноуральские аграрии продолжают сезонные работы
В жару в Челябинске задымился автобус с пассажирами
На ремонт фонтана на Кировке потратят около 3 млн рублей
Землю — крестьянам: депутат Государственной Думы Андрей Барышев вступился за фермеров Туктубаево
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июля 2020 года: 6 тысяч пациентов вылечились
В Челябинской области похоронщиков оштрафовали на полмиллиона за взятку полицейскому
Компания КАПИТАЛ LIFE и Райффайзенбанк в числе первых в России запустили сервис оплаты страховых взносов через Систему быстрых платежей (СПБ)
В центре Челябинска сгорело такси
Копейчане опоздали на работу: маршрутки нового перевозчика не вышли в рейс
«Теперь хоть присесть можно»: после поручения мэра в Челябинске помыли остановку
В Челябинске на месте желтого барака появится мини-сквер
Бесконечная, как в Питтсбурге и в Москве: в Челябинске разрабатывают проект новой набережной Миасса
В Челябинске изменится маршрут общественного транспорта из-за открытия моста возле ЧМК