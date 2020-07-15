На ремонт фонтана на Кировке потратят около 3 млн рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T11:00:21+03:00

Еще в эти выходные здесь не было никакого забора Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

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Вокруг фонтана на Кировке появился забор из профлиста. Раньше на него можно было любоваться, отдыхая на новых скамейках, однако теперь челябинцам придется смотреть на ограждение до конца лета, пока будут реставрировать фонтан.

Забор уберут только в сентябреФото: Ангелина ЗАКИРОВА

— Фонтан весь уже устарел. Там нужен серьезный ремонт. Это не быстро, но мы постараемся до 1 сентября сделать так, чтобы ко Дню города он работал, когда эпидемиологическая обстановка может улучшиться, — рассказал директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин.

Ремонтом занимается подрядчик ООО «Техинвестстрой». Работы оценили в 2,8 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU