Засуха вносит коррективы, но южноуральские аграрии продолжают сезонные работы

15 Июль 2020 2020-07-15T10:52:59+03:00

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На 15 июля в 11 районах Челябинской области — Агаповском, Аргаяшском, Верхнеуральском, Брединском, Октябрьском, Уйском, Красноармейском, Карталинском, Кизильском, Чебаркульском, Увельском — введен режим чрезвычайной ситуации по засухе. Еще четыре района — Еткульский, Нагайбакский, Троицкий, Пластовский- в течение текущей недели будут объявлять режим ЧС по засухе.

Погодные условия внесли существенные коррективы в производственные планы. Перед регионом стояла задача произвести не менее одного млн 800 тыс. тонн зерна, ожидаемый валовый сбор — 1 млн 100 тыс. тонн. В этих непростых условиях аграриям уже перечислено в виде различных субсидий 40 % от годового объема господдержки, это 1 млрд 155 млн рублей, в третьем квартале будет перечислено еще 375 млн. рублей. Кроме того, между Минсельхозом области и региональным Россельхозбанком достигнуты договоренности о пролонгации кредитов для сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи: на 12 месяцев — для предприятий, имеющих смешанное производство, и на 36 месяцев — для предприятий растениеводства.

Несмотря на тяжелую обстановку в области идет заготовка кормов, причем темпы этих работ пока лучше, чем в прошлом году. Среди лидеров-Октябрьский, Сосновский, Еткульский, Варненский, Агаповский, Верхнеуральский районы. Территориям, которые коснулась засуха, рекомендовано рассмотреть возможность перевода посевов зерновых в кормовые, заготавливать сенов «неудобьях» (в поймах рек, возле лесов и т.д.). Кроме того, будет налажен товарообмен по кормам с Нязепетровским, Кунашакским, Каслинским районами, где в нынешнем году хорошие покосы.

Уже начинается подготовка к уборке урожая. На текущий момент обеспеченность ГСМ- 85 %, готовность техники — 84%. Для сезонных работ аграрии закупят техники не менее чем на 2,5 млрд. рублей, в этом им поможет областная субсидия, которую увеличили до 260 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU