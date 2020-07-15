Первым делом самолеты: Райффайзенбанк подключил авиакомпанию S7 Airlines к Системе быстрых платежей (СБП)
Райффайзенбанк подключил к приему оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) первую авиакомпанию — крупнейшего в России частного авиаперевозчика S7 Airlines. Теперь клиенты S7 смогут оплачивать билеты и другие услуги через СБП, что повышает безопасность и удобство платежа.
Авиакомпания S7 в кратчайшие сроки провела техническую интеграцию с сервисом. Для проведения платежа на сайте S7 используется технология динамического QR-кода: пассажиру достаточно отсканировать QR-код при оплате услуг, после чего система автоматически направит его в мобильное приложение банка, поддерживающее СБП, для подтверждения оплаты.
В ближайшее время S7 также реализует возможность оплаты через собственное мобильное приложение — при таком сценарии оплата будет проводиться по так называемому мгновенному счету. Сканирование QR-кода не потребуется: пассажир в приложении S7 выбирает вариант оплаты через СБП, после чего система мгновенно переводит его в приложение банка для подтверждения платежа.
— Райффайзенбанк активно интегрирует оплату по QR-коду с компаниями из разных секторов экономики и готов адаптировать сервисы СБП под конкретные запросы корпоративного бизнеса. Наш опыт взаимодействия с S7 оказался очень позитивным: авиакомпания буквально за несколько дней провела интеграцию, в очередной раз подтвердив статус одного из лидеров рынка. Подключение к СБП позволит S7 значительно снизить комиссию за онлайн-платежи, а также повысить уровень сервиса для своих клиентов, — говорит руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов. — Мы рассчитываем, что компания в ближайшее время оценит преимущества СБП и сотрудничества с Райффайзенбанком.
— Мы всегда стремимся сделать взаимодействие путешественников с S7 Airlines максимально удобным. Новый способ оплаты авиабилетов оценят все, кто привык к бесконтактным платежам. Это быстро и надежно: выбрать билет можно на сайте s7.ru, а провести оплату уже в мобильном приложении банка, — отмечает генеральный директор S7 Travel Retail Екатерина Дмитрук. — Мы признательны коллегам из Райффазенбанка, что подключили нас в числе первых своих партнеров.
Подключение сервиса по оплате с помощью QR-кода позволяет бизнесу в несколько раз понизить комиссию за прием платежей. В зависимости от категории компании, она составит от 0.4% до 0.7%. Подробности об онлайн-эквайринге доступны на сайте банка.
АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).
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ИСТОЧНИК KP.RU