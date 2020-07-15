2020-07-15T14:30:53+03:00
Спорт

Челябинский «Трактор» подписал контракт с победителем Олимпийских игр

Соглашение с 29-летним нападающим Сергеем Калининым рассчитано на два года
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Сергей Калинин будет защищать цвета "Трактора". Фото ХК "Трактор".Сергей Калинин будет защищать цвета "Трактора". Фото ХК "Трактор".
Изменить размер текста:

«Медведи» на этой неделе успели подписать контракты с тремя новыми игроками — шведом Понтусом Обергом, воспитанником московской школы хоккея Дмитрием Огурцовым, а сегодня, 15 июля — с уроженцем Омска, нападающим Сергеем Калининым.

Два предыдущих сезона форвард провел в составе ЦСКА, успев стать победителем Кубка Гагарина (2018/2019). Калинин также имеет титулы чемпиона мира (2014) и победителя Олимпийских игр (2018).

Примерно так мог бы выглядеть холодильник нашего новичка, шутят в клубе Фото: СОЦСЕТИ

Примерно так мог бы выглядеть холодильник нашего новичка, шутят в клубеФото: СОЦСЕТИ

Сергей Калинин два сезона провел в НХЛ, играя за «Нью-Джерси Дэвилз», в России защищал цвета омского «Авангарда», питерского СКА и московского ЦСКА. В КХЛ нападающий провел 422 матча, набрав 130 (59+71) очков при показатели полезности «+29». Калинин уже прилетел в Челябинск и прошел с командой медицинский осмотр.

— Сергей Калинин — опытный игрок, который умеет и знает, как побеждать. Мы рассчитываем на него как на лидера на льду и в раздевалке, а также как на универсального игрока и очень хорошим усилением линии нападения, — прокомментировал подписание контракта с игроком спортивный директор ХК «Трактор» Роман Беляев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинский «Трактор» подписал контракт с победителем Олимпийских игр
В Челябинской области депутата, который застрелил жену на глазах у двоих детей, хотят посадить на 12 лет
ВТБ: спрос на кредитные каникулы на Урале ниже среднего по стране
В Челябинской области похолодает до +27 и пойдут дожди: когда закончится пекло
Первым делом самолеты: Райффайзенбанк подключил авиакомпанию S7 Airlines к Системе быстрых платежей (СБП)
Пьяный житель Челябинской области сломал 30 надгробий
«Русское безумие»: Юрий Дудь заинтересовался кыштымским Алешенькой
Власти Копейска составили новый график подачи воды
Алексей Текслер и бизнес-омбудсмен обсудили меры поддержки бизнеса
Засуха вносит коррективы, но южноуральские аграрии продолжают сезонные работы
В жару в Челябинске задымился автобус с пассажирами
На ремонт фонтана на Кировке потратят около 3 млн рублей
Землю — крестьянам: депутат Государственной Думы Андрей Барышев вступился за фермеров Туктубаево
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 июля 2020 года: 6 тысяч пациентов вылечились
В Челябинской области похоронщиков оштрафовали на полмиллиона за взятку полицейскому
Компания КАПИТАЛ LIFE и Райффайзенбанк в числе первых в России запустили сервис оплаты страховых взносов через Систему быстрых платежей (СПБ)
В центре Челябинска сгорело такси
Копейчане опоздали на работу: маршрутки нового перевозчика не вышли в рейс
«Теперь хоть присесть можно»: после поручения мэра в Челябинске помыли остановку
В Челябинске на месте желтого барака появится мини-сквер
Бесконечная, как в Питтсбурге и в Москве: в Челябинске разрабатывают проект новой набережной Миасса
В Челябинске изменится маршрут общественного транспорта из-за открытия моста возле ЧМК