Челябинский «Трактор» подписал контракт с победителем Олимпийских игр

15 Июль 2020 2020-07-15T14:30:53+03:00

Соглашение с 29-летним нападающим Сергеем Калининым рассчитано на два года

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«Медведи» на этой неделе успели подписать контракты с тремя новыми игроками — шведом Понтусом Обергом, воспитанником московской школы хоккея Дмитрием Огурцовым, а сегодня, 15 июля — с уроженцем Омска, нападающим Сергеем Калининым.

Два предыдущих сезона форвард провел в составе ЦСКА, успев стать победителем Кубка Гагарина (2018/2019). Калинин также имеет титулы чемпиона мира (2014) и победителя Олимпийских игр (2018).

Примерно так мог бы выглядеть холодильник нашего новичка, шутят в клубеФото: СОЦСЕТИ

Сергей Калинин два сезона провел в НХЛ, играя за «Нью-Джерси Дэвилз», в России защищал цвета омского «Авангарда», питерского СКА и московского ЦСКА. В КХЛ нападающий провел 422 матча, набрав 130 (59+71) очков при показатели полезности «+29». Калинин уже прилетел в Челябинск и прошел с командой медицинский осмотр.

— Сергей Калинин — опытный игрок, который умеет и знает, как побеждать. Мы рассчитываем на него как на лидера на льду и в раздевалке, а также как на универсального игрока и очень хорошим усилением линии нападения, — прокомментировал подписание контракта с игроком спортивный директор ХК «Трактор» Роман Беляев.

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ИСТОЧНИК KP.RU