Прокуратура проверит, почему в 30-градусную жару у жителей Челябинской области отключили воду

15 Июль 2020 2020-07-15T15:41:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Челябинской области начала проверку после того, как в СМИ сообщили о новом графике подачи воды для жителей Еманжелинска.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными лицами обязанностей по организации водоснабжения (в том числе, при необходимости, посредством подвоза), оказанию коммунальных услуг надлежащего качества, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Ранее мы сообщали о том, что в 30-градусной жару в Челябинской области ограничили подачу воды. Глава Еманжелинска Александр Хрулев объяснил, что ее может не хватить всем жителям района, поэтому решили составить график подачи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU