2020-07-15T15:41:10+03:00
Общество

Прокуратура проверит, почему в 30-градусную жару у жителей Челябинской области отключили воду

В Еманжелинске составили графики подачи воды
Владимир КАЦ
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Прокуратура оценит качество коммунальных услуг в Еманжелинском муниципальном районеПрокуратура оценит качество коммунальных услуг в Еманжелинском муниципальном районеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Челябинской области начала проверку после того, как в СМИ сообщили о новом графике подачи воды для жителей Еманжелинска.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными лицами обязанностей по организации водоснабжения (в том числе, при необходимости, посредством подвоза), оказанию коммунальных услуг надлежащего качества, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Ранее мы сообщали о том, что в 30-градусной жару в Челябинской области ограничили подачу воды. Глава Еманжелинска Александр Хрулев объяснил, что ее может не хватить всем жителям района, поэтому решили составить график подачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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