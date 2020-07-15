В Челябинской области оштрафовали бизнесмена на 73 млн рублей
В Челябинской области на бизнесмена завели уголовное дело по подозрению в неуплате налогов. Как рассказали в СУ СКР по Челябинской области, мужчина не заплатил в казну государства более 73 млн рублей.
— По данным следствия, подозреваемый в 2015-2016 годах при предоставлении налоговой отчетности, направил в налоговые органы сведения с искусственно сформированном убытком по финансовым операциям, — сообщили в надзорном ведомстве.
Однако уголовное расследование в отношении предпринимателя было прекращено. Следователи приняли во внимание, что подозреваемый полностью возместил причиненный ущерб в размере более 73 млн. рублей со всеми штрафными санкциями. Теперь все неуплаченные денежные средства будут возвращены в казну государства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU