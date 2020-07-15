В Челябинской области оштрафовали бизнесмена на 73 млн рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T17:39:57+03:00

Предприниматель несколько лет уклонялся от уплаты налогов

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В Челябинской области на бизнесмена завели уголовное дело по подозрению в неуплате налогов. Как рассказали в СУ СКР по Челябинской области, мужчина не заплатил в казну государства более 73 млн рублей.

— По данным следствия, подозреваемый в 2015-2016 годах при предоставлении налоговой отчетности, направил в налоговые органы сведения с искусственно сформированном убытком по финансовым операциям, — сообщили в надзорном ведомстве.

Однако уголовное расследование в отношении предпринимателя было прекращено. Следователи приняли во внимание, что подозреваемый полностью возместил причиненный ущерб в размере более 73 млн. рублей со всеми штрафными санкциями. Теперь все неуплаченные денежные средства будут возвращены в казну государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU