«Зато в маске»: жителей челябинской «запретки» шокировал нудист в «К&Б»
В городском паблике «Подслушано в Озерске» выложили ролик, на котором мужчина, видимо, спасаясь от жары, абсолютно голый пошел шопиться в «Красное&Белое».
На кадрах видно, как озерчанин выходит из магазина в чем мать родила. Стоит отметить, что несмотря на жару, мужчина не забыл надеть маску (пандемия все-таки!).
Пользователи активно обсуждают местного нудиста и не могут понять, как его не выгнали из магазина. Без маски нельзя, а без трусов получается можно?
— Ему еще и продали? Главное в маске же!
— В это «Красное Белое» без маски не пускают. А голых пускают.
— У сотрудников нет тревожной кнопки? Им понравилось?
— По-любому проспорил.
Судя по пейзажу, мужчину увидели на Ленина, 90. Утром журналисты КП-Челябинск попытаются связаться с сотрудниками магазина и узнать подробности.
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ИСТОЧНИК KP.RU