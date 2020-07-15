«Зато в маске»: жителей челябинской «запретки» шокировал нудист в «К&Б»

15 Июль 2020 2020-07-15T21:36:18+03:00

Периодически мужчина прикрывался пакетом. «Подслушано в Озерске»/vk.com Фото: кадр с видео

Голого мужчину сняли на видео и опубликовали в соцсетях

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В городском паблике «Подслушано в Озерске» выложили ролик, на котором мужчина, видимо, спасаясь от жары, абсолютно голый пошел шопиться в «Красное&Белое».

На кадрах видно, как озерчанин выходит из магазина в чем мать родила. Стоит отметить, что несмотря на жару, мужчина не забыл надеть маску (пандемия все-таки!).

Пользователи активно обсуждают местного нудиста и не могут понять, как его не выгнали из магазина. Без маски нельзя, а без трусов получается можно?

— Ему еще и продали? Главное в маске же!

— В это «Красное Белое» без маски не пускают. А голых пускают.

— У сотрудников нет тревожной кнопки? Им понравилось?

— По-любому проспорил.

Судя по пейзажу, мужчину увидели на Ленина, 90. Утром журналисты КП-Челябинск попытаются связаться с сотрудниками магазина и узнать подробности.

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ИСТОЧНИК KP.RU