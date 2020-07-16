2020-07-16T08:38:15+03:00
Общество

«Мечел-Материалы» наращивают продажу щебня

Показатели улучшились в активный летний строительный период
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Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») по итогам июня 2020 года реализовала на 33% больше доменного щебня, чем за май 2020 года. Показатели улучшились за счет высокого спроса на доменный щебень в активный летний строительный период.

Доменный щебень по своему виду и свойствам очень похож на натуральный, только получают его путем дробления и просева отходов металлургических производств (шлака). По своим характеристикам доменный щебень не уступает материалу природного происхождения. А поскольку такой продукт не требует больших денежных затрат на взрывные и дробильные работы, его цена на 20-30% ниже природного аналога.

Доменный шлак отличается от всех других видов аналогичного материала своей пористой структурой. Поэтому щебень из него способен хорошо поглощать влагу и удерживать ее, при этом в сухом состоянии он не пылит. Доменный щебень отлично перерабатывается и часто используется в строительстве жилых и нежилых помещений и возведении дорог.

— Мы бы очень хотели использовать доменный щебень в рекультивации городской свалки города Челябинска. Во-первых, он в разы дешевле природного щебня, а во-вторых, на его транспортировку не потребовалось бы больших затрат,— поясняет генеральный директор компании ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук. — При этом получили бы и экологический эффект за счет переработки накопленного металлургического шлака.

Также компания «Мечел-Материалы» реализовала в 1 полугодии 2020 года на 22% больше строительной продукции помольно-смесительного комплекса (минеральной добавки для укрепления бетона), чем за аналогичный период 2019 года.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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