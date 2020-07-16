В Роспотребнадзоре рассказали, когда будут готовы результаты бесплатных тестов на антитела к COVID-19

16 Июль 2020 2020-07-16T12:18:31+03:00

Участники обследования не могут дождаться итогов почти две недели

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«Как дела? Есть антитела?» — такой вопрос часто слышат челябинцы, поучаствовавшие в бесплатном обследовании Роспотребнадзора. Тестирование проходило с 29 июня по 4 июля. На дворе 16 июля, но результатов нет до сих пор. Обещали прислать на электронную почту, не уточнив сроков.

Последние новости по коронавирусу в Челябинской области на утро 16 июля 00:00 00:00

Рядовому человеку дозвониться до регионального управления Роспотребнадзора не просто: из справочной направляют в эпидотдел, продиктовав список из пяти номеров. Но там либо занято, либо не берут трубку.

— Мы направили анализы в Санкт-Петербург. В обследовании приняли участие 23 территории и все сразу сделать не могут, — прокомментировала журналисту КП-Челябинск замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Ориентировочно результаты будут через неделю, уточнила она.

В обследовании принимали участие трое сотрудников челябинской «Комсомолки». Как брали анализы, и почему нашему журналисту стало плохо, — читайте по ссылке.

Всего для участия было отобрано 2800 южноуральцев. Включить в выборку обещали самых разных людей по возрасту, профессиям и месту жительства. В анкете также были вопросы ставили ли вам диагноз COVID-19, выезжали ли вы за пределы региона или страны, а также даже о самочувствии в данный момент.

КСТАТИ

Анализ на антитела можно сдать в частной клинике. Обойдется это в сумму 1500-2000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU