Не везет южноуральцам по части мусора: общественники опасаются очередного мусорного коллапса
Министерство экологии Челябинской области расторгло контракт с регоператором «Комритсервис». Теперь ведомство выбирает нового регоператора по обращению с отходами. Как сообщает городской телегам-канал «Челябушка», что предприятие «Комритсервис» нерегулярно забирало отходы, работало неудовлетворительно, накопило долги перед подрядчиками.
— Не везет южноуральцам по части мусора. Поиски замены это, конечно, замечательно, однако стоит адская жарища, и вероятность очередного коллапса вызывает, прямо скажем, беспокойство. У челябинцев еще не стерлись воспоминания о крысах у заваленных баков, добавляют авторы «Челябушки». — Если случится дубль два, то останется лишь посочувствовать горнозаводской зоне.
В свою очередь министр экологии Челябинской области Виталий Безруков заверяет, что перебоев с вывозом мусора не будет. И предприятие «Комритсервис» будет выполнять свои обязанности до прихода нового регоператора.
А у вас во дворе мусор регулярно вывозится?
ИСТОЧНИК KP.RU