2020-07-16T10:30:35+03:00
Общество

Не везет южноуральцам по части мусора: общественники опасаются очередного мусорного коллапса

В регионе расторгли контракт с регоператором по обращению с отходами
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.
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Министерство экологии Челябинской области расторгло контракт с регоператором «Комритсервис». Теперь ведомство выбирает нового регоператора по обращению с отходами. Как сообщает городской телегам-канал «Челябушка», что предприятие «Комритсервис» нерегулярно забирало отходы, работало неудовлетворительно, накопило долги перед подрядчиками.

— Не везет южноуральцам по части мусора. Поиски замены это, конечно, замечательно, однако стоит адская жарища, и вероятность очередного коллапса вызывает, прямо скажем, беспокойство. У челябинцев еще не стерлись воспоминания о крысах у заваленных баков, добавляют авторы «Челябушки». — Если случится дубль два, то останется лишь посочувствовать горнозаводской зоне.

В свою очередь министр экологии Челябинской области Виталий Безруков заверяет, что перебоев с вывозом мусора не будет. И предприятие «Комритсервис» будет выполнять свои обязанности до прихода нового регоператора.

А у вас во дворе мусор регулярно вывозится?

ИСТОЧНИК KP.RU

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