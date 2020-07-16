Погибший в ДТП в Копейске снял последние секунды жизни на видео

16 Июль 2020 2020-07-16T11:42:49+03:00

Машина с молодыми парнями врезалась в столб. Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по г. Копейску.

Видеозапись с его телефона выложили в социальные сети

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Во вторник, 14 июля, в Копейске отечественная «шестерка», в которой ехали трое парней, вылетела на обочину и врезалась в столб. Один из ехавших в автомобиле погиб на месте.

В сообществе «Копейск [В]Теме | Новости» появилось видео последних секунд жизни парня. Он сам снимал происходящее в салоне, когда их машина уходила от полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/790821" frameborder="0"></iframe> Погибший в ДТП в Копейске заснял последние секунды жизни на видео.Видео: сообщество «Копейск [В]Теме | Новости».

Парни с издевкой комментируют действия полицейских и дают друг другу советы, как уйти от погони. Из-за того, что на видео мало печатных слов, большую часть разговора нам пришлось затереть при подготовке записи к публикации. Видео обрывается, когда машина с парнями врезается в столб и, как мы теперь знаем, автор ролика погибает.

Тело автора ролика - на заднем сиденье. Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по г. Копейску.

Напомним, в пять утра 14 июля возле дома №70А по улице Победы 18-летний водитель выехал на встречную полосу, не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем — на электроопору. В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир, находящийся на переднем сиденье, получили ранения. Еще один 20-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье, скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU