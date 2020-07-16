2020-07-16T11:42:49+03:00
Происшествия

Погибший в ДТП в Копейске снял последние секунды жизни на видео

Видеозапись с его телефона выложили в социальные сети
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Машина с молодыми парнями врезалась в столб. Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по г. Копейску.Машина с молодыми парнями врезалась в столб. Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по г. Копейску.
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 июля, в Копейске отечественная «шестерка», в которой ехали трое парней, вылетела на обочину и врезалась в столб. Один из ехавших в автомобиле погиб на месте.

В сообществе «Копейск [В]Теме | Новости» появилось видео последних секунд жизни парня. Он сам снимал происходящее в салоне, когда их машина уходила от полиции.

Погибший в ДТП в Копейске заснял последние секунды жизни на видео.Видео: сообщество «Копейск [В]Теме | Новости».

Парни с издевкой комментируют действия полицейских и дают друг другу советы, как уйти от погони. Из-за того, что на видео мало печатных слов, большую часть разговора нам пришлось затереть при подготовке записи к публикации. Видео обрывается, когда машина с парнями врезается в столб и, как мы теперь знаем, автор ролика погибает.

Тело автора ролика - на заднем сиденье. Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по г. Копейску.

Тело автора ролика - на заднем сиденье. Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по г. Копейску.

Напомним, в пять утра 14 июля возле дома №70А по улице Победы 18-летний водитель выехал на встречную полосу, не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем — на электроопору. В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир, находящийся на переднем сиденье, получили ранения. Еще один 20-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье, скончался на месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
64-летний врач скончался от коронавируса в Челябинской области
ВТБ Лизинг в июне увеличил поставки автомобилей на 38%
Владелец муниципального детского клуба Челябинской области подозревается во взяточничестве
В Челябинске горит трава в Городском бору
Euromoney назвал Райффайзенбанк лучшим российским банком
В Челябинской области вынесли приговор пенсионеру, избивавшему подростка-инвалида
Во время аномальной жары свердловчанин попался на краже курток в Челябинске
Билайн на Южном Урале обеспечил жителей большинства населенных пунктов 4G-скоростями
Погибший в ДТП в Копейске снял последние секунды жизни на видео
Бывший игрок магнитогорского «Металлурга» утонул во время рыбалки в Челябинской области
Алексей Текслер распорядился помочь выпускникам вузов найти работу
Не везет южноуральцам по части мусора: общественники опасаются очередного мусорного коллапса
В Челябинске возле ЮУрГУ легковушка столкнулась с мотоциклистом
В Роспотребнадзоре рассказали, когда будут готовы результаты бесплатных тестов на антитела к COVID-19
КСП Челябинской области подала в суд на главу Миасса
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 16 июля 2020 года: одной из погибших было 48 лет
«Кричал, но спасти его не успели»: под Челябинском утонул заплывший за буйки мужчина
«Мечел-Материалы» наращивают продажу щебня