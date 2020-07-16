В Челябинске горит трава в Городском бору

16 Июль 2020 2020-07-16T12:42:41+03:00

Пока огонь идет по земле, не нанося большого ущерба деревьям

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Пожарные тушат огонь на территории Челябинского городского бора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

— Горит трава на площади 200 квадратных метров. Пожарных вызвали около полудня. На месте работают две автоцистерны. Угрозы распространения огня нет, — говорят в ведомстве.

Напомним, в Челябинской области уже две недели стоит аномальная жара. В последние дни температура воздуха днем поднимается под +40. Из-за этого каждое неосторожное действие человека может привести к крупным природным пожарам.

Пожар у деревни Журавлиное в Челябинской области.Видео: ГУ МЧС России по Челябинской области.

Например, в минувшую среду, 15 июля, огонь охватил 42 гектара леса вблизи деревни Журавлиное. Пожар был верховым. Это значит, что огонь шел по верхушкам деревьев и мог перекинуться на саму деревеньку, до которой оставалось полтора километра. Огонь удалось вовремя остановить.

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ИСТОЧНИК KP.RU