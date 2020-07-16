Для талантливых педагогов Челябинской области учредили новые премии
По 50 тысяч рублей премии получат педагоги-наставники талантливых учеников в Челябинской области. Такая мера поддержки вводится впервые по решению губернатора Алексея Текслера. Стимулирующие выплаты отныне положены учителям, подготовившим победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад школьников. Новая мера поддержки педагогов будет действовать в 2021-22 годах, сообщает пресс-служба губернатора.
Выдвигает талантливого учителя на премирование школа до 1 сентября. Окончательное решение — за региональным министерством образования и науки Челябинской области. Премию учитель получит в октябре.
— В Челябинской области проживают более 700 тыс. детей и подростков. Трудно заранее сказать, кто станет выдающимся ученым, деятелем культуры или великим спортсменом. Но талантливые педагоги способны распознать одаренность ребенка. От нас сегодня зависит, станут ли дети в будущем источником инновационных идей и созидательного творчества, — подчеркнул Алексей Текслер.
ИСТОЧНИК KP.RU