В заброшенном здании Челябинской области нашли 27 зенитных взрывателей

16 Июль 2020 2020-07-16T16:01:52+03:00

Там они пролежали еще с прошлого века

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В Аргаяшском районе обнаружили целых 27 взрывателей для зенитных снарядов. Они лежали предметы в заброшенном здании. На место вызвали взрывотехников ОМОН Росгвардии.

Во время осмотра саперы установили, что найденные предметы были изготовлены в прошлом веке. Тем не менее они могли сдетонировать при неосторожном обращении, так как пролежали в земле много времени. Снаряды обезвредили и уничтожили.

Напомним, что уже не первый случай, когда в Челябинской области находят снаряды, представляющие угрозу для людей. Ранее на дне реки возле Южноуральска обнаружили предмет, похожий на ручную гранату. Несмотря на то, что опасная находка заржавела от воды, она все еще могла взорваться. Саперам пришлось потрудиться, чтобы вытащить из водоема снаряд и обезвредить его.

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ИСТОЧНИК KP.RU