Хотел пронести 3 куртки мимо кассы: в Челябинской области задержали подозреваемого в краже товаров на 25 тысяч рублей

16 Июль 2020 2020-07-16T18:03:23+03:00

Мужчину поймали с поличным на выходе из магазина

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В Челябинске задержали мужчину по подозрению в краже товаров в размере 25 тысячи рублей. Им оказался 34-летний житель из Свердловской области. Мужчина пытался пронести из магазина мимо кассы три спортивные куртки, но был задержан охраной. На место происшествия пришлось вызывать полицию.

— 15 июля в 12 часов 27 минут находящимся на маршруте патрулирования бойцам Росгвардии поступило сообщение из отдела полиции «Курчатовский» о совершении кражи в одном из крупных спортивных магазинов города, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Подозреваемого уже передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств, а также принятия процессуального решения. Похищенный товар изъяли и вернули в магазин.

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ИСТОЧНИК KP.RU