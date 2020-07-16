2020-07-16T18:03:23+03:00
Общество

Хотел пронести 3 куртки мимо кассы: в Челябинской области задержали подозреваемого в краже товаров на 25 тысяч рублей

Мужчину поймали с поличным на выходе из магазина
Рустам ЯХИН
Поделиться:
украденный товар уже вернули в магазинукраденный товар уже вернули в магазинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Челябинске задержали мужчину по подозрению в краже товаров в размере 25 тысячи рублей. Им оказался 34-летний житель из Свердловской области. Мужчина пытался пронести из магазина мимо кассы три спортивные куртки, но был задержан охраной. На место происшествия пришлось вызывать полицию.

— 15 июля в 12 часов 27 минут находящимся на маршруте патрулирования бойцам Росгвардии поступило сообщение из отдела полиции «Курчатовский» о совершении кражи в одном из крупных спортивных магазинов города, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Подозреваемого уже передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств, а также принятия процессуального решения. Похищенный товар изъяли и вернули в магазин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области осудили пенсионера, который избивал свою несовершеннолетнюю дочь-инвалида
Воспитанник челябинского «Трактора» заболел коронавирусом в Подмосковье
В Челябинске начнут принимать рейсы из Калининграда
«Шары, кометы и мерцающий фонтан»: власти Челябинска потратят миллион рублей на фейерверк в честь Дня города
В Челябинске изменили перечень домов, где отключат горячую воду
Погода в Челябинске на 17 июля 2020года: Миклухо-Маклай предался бы ностальгии
Хотел пронести 3 куртки мимо кассы: в Челябинской области задержали подозреваемого в краже товаров на 25 тысяч рублей
В Челябинской области задержали мужчину, который выращивал коноплю у себя в огороде
Челябинская область примет участие в конкурсе по развитию экотуризма
В заброшенном здании Челябинской области нашли 27 зенитных взрывателей
Два малыша выжили после падения с четвертого этажа в Челябинске
На аэропорт Челябинска завели дело за высокие цены на пользование телетрапами