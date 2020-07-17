Суд признал штрафстоянку в центре Челябинска незаконной

17 Июль 2020 2020-07-17T08:25:45+03:00

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Накануне Арбитражный суд Челябинской области признал незаконной штрафстоянку на ул. Энгельса, в районе дома № 3. По требованию прокурора ООО «Лидер плюс» освободят землю, а также уберут оттуда все постройки.

— Прокурорскими проверками установлено, что земельный участок был занят неправомерно, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева. — В нарушение Земельного кодекса РФ какие-либо документы на землю у хозяйствующего субъекта отсутствуют, в установленном порядке земельный участок муниципалитетом ему не предоставлялся.

Владельцы штрафстоянки еще могут обжаловать приговор. Когда решение суда вступит в законную силу, прокуратура будет добиваться фактического освобождения земли.

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ИСТОЧНИК KP.RU