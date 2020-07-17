Прокуратура Челябинской области обнаружила нарушения на пляжах озера Тургояк

17 Июль 2020 2020-07-17T10:50:01+03:00

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Прокуратура Миасса провела проверку пляжей на озере Тургояк. ГУ МЧС России по Челябинской области запретило пользоваться городским пляжем, а также пляжем, расположенном на базе отдыха «Пугачевская поляна». Однако это не смутило южноуральцев, и в июле количество отдыхающих значительно возросло.

Из-за того, что люди приезжают на своих автомобилях, затрудняется движение на прилегающих дорогах. Помимо этого, отдыхающие нарушают запрет на купание в непредназначенных для этого местах, мусорят, а поскольку вывоз отходов никто не организовал, берег озера загрязняется.

— Нарушение требований федерального законодательства стало следствием ненадлежащего контроля над ситуацией со стороны должностных лиц муниципалитета, а также органов внутренних дел, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева. — В связи с этим главе администрации округа и начальнику территориального отдела полиции внесены представления об устранении нарушений закона.

Прокуратура проконтролирует устранение нарушений, а также продолжит следить за обеспечением порядка, безопасностью движения и санитарной ситуации на озере Тургояк.

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ИСТОЧНИК KP.RU