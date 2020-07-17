2020-07-17T13:02:31+03:00
Общество

Жителей Челябинска возмутило мороженое «Бедный еврей», «Хохол» и «Обамка»

Изготовитель не раз попадал из-за него в скандальные ситуации
Екатерина АНДРЕЕВА
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Мороженое продается в киосках «Славица». Фото: Евгений Воробьев / vk.comМороженое продается в киосках «Славица». Фото: Евгений Воробьев / vk.com
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На челябинских прилавках появилось мороженное с нетолерантными названиями «Бедный еврей», «Хохол» и «Обамка». Провокационные десерты выпускает компания «Славица», недавно появившаяся на рынке Челябинска.

Вкусы и внешний вид лакомств отражают названия. Например, «Хохол» — голубо-желтый со вкусом банана и жвачки, а «Обамка» — шоколадное, в темной глазури. Корреспонденты КП-Челябинск на днях продегустировали необычное мороженое, купленное в различных магазинах города. В том числе попробовали и «Хохол». Какой он на вкус, читайте в нашем материале.

Как сообщает издание «Курс дела», некоторые челябинцы — в предшоковом состоянии от названий марки. По их мнению, компания перешла допустимую грань между «провокационным маркетингом» и здравым смыслом.

«Славица» уже попадала в скандальные ситуации из-за продукции с провокационными названиями. Снять с продажи мороженное требовал председатель еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг. А газета The New York Post писала что мороженое является «попыткой компании заработать на прохладных отношениях Москвы и Вашингтона».

Какова на вкус Мэрлин Монро: дегустируем необычное мороженое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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