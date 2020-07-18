Двухметровый новичок челябинского «Трактора» рассказал, как похудел на карантине

18 Июль 2020 2020-07-18T07:05:43+03:00

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Новичок «Трактора», самый габаритный защитник КХЛ Дмитрий Огурцов рассказал как завершил прошлый сезон и провел карантин.

Чего ждать челябинскому «Трактору» после эпидемии коронавируса, — эксперт Марк Винницкий 00:00 00:00

— Я практически не отдыхал. За время самоизоляции скинул где-то 11 килограммов. Бегал, занимался собой, чтобы быть готовым к новому сезону. Беговая дорожка, пресс, отжимания. В прошлом сезоне я был недоволен своей формой, поэтому решил хорошенько поработать. В «Тракторе» должно получиться намного лучше, — рассказал в интервью официальному сайту клуба о своих тренировках на карантине Дмитрий Огурцов.

В прошлом сезоне Огурцов играл в московском «Динамо» и вместе с клубом завоевал бронзовые медали регулярного чемпионата КХЛ. Дмитрий также рассказал, что сразу согласился на предложенный агентом вариант годового соглашения с «Трактором». С наставником команды Анваром Гатиятулиным он познакомился ранее — когда ездил на Евротур в составе национальной команды.

Фото: ХК «Трактор»

СПРАВКА КП

Дмитрий Огурцов родился 20 июня 1994 года в Москве. Школа: «Северная Звезда» Москва.

Рост: 200 см. Вес: 118 кг.

Карьера: «Красная Армия» Москва (МХЛ), ТХК Тверь (ВХЛ), ЦСКА Москва, «Кубань» Краснодар (ВХЛ), «Лада» Тольятти (КХЛ, МХЛ), «Нефтехимик» Нижнекамск, ЦСК ВВС Самара (ВХЛ), «Динамо» Москва, олимпийская сборная России

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ИСТОЧНИК KP.RU