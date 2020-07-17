Валит чёрный дым: в Челябинске произошло сильное возгорание
Обстоятельства уточняют в МЧС
Дым валит в районе ЧМЗФото: Валентина ВАГАНОВА
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Прямо сейчас в Челябинске произошло сильное возгорание. В районе ЧМЗ валит черный дым. В МЧС уточняют обстоятельства пожара.
— В районе ул. Валдайской на открытой местности горят емкости с горюче-смазочными материалами, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.
Мы ведем прямую онлайн-трансляцию.
Пожар в Челябинске.
В Челябинске горит склад с горюче-смазочными материалами.
ИСТОЧНИК KP.RU