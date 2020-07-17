Погода в Челябинске на 18 и 19 июля 2020: последние жаркие выходные перед дождливой неделей

17 Июль 2020 2020-07-19T13:56:03+03:00

Какой будет погода в Челябинске 18 и 19 июля 2020 года

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Совсем скоро погода на Южном Урале резко изменится: температура воздуха опустится сразу на десять градусов и пойдут дожди. Нынешние выходные — последний шанс вдоволь накупаться в озерах и пожариться на жарком солнце. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в субботу и воскресенье, 18 и 19 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночи все еще очень теплые: +19...+22. Да и дни продолжают испытывать нас на прочность: +34...+37 градусов.

Суббота будет более ветреной, но без осадков.

К последнему дню недели ветер утихнет, зато в Челябинске пройдет кратковременный дождь.

В Челябинске вторую неделю стоят неблагоприятные метеусловия. Режим «черного неба» продлили до двух часов дня понедельника, 20 июля.

В начале следующей недели температура опустится до +30, а потом и до +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU