Сына депутата, сбившего насмерть семейную пару в Челябинской области, отправили на поселение

18 Июль 2020 2020-07-18T08:10:55+03:00

Руслан получил права в 18 лет. Фото: УГИБДД по Челябинской области/Личная страница героя публикации в соцсети

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Два года колонии-поселения дали сыну кунашакского депутата Руслану Имангулову, сбившего насмерть семейную пару. Еще 2,5 года лихачу нельзя садиться за руль. Накануне точку в громком деле поставил в Кунашакский райсуд.

Сын депутата насмерть сбил двух человек в Челябинской области 00:00 00:00

22-летний Руслан Имангулов мог провести в колонии семь лет, но суд учел, что молодой человек раскаялся и возместил ущерб. Родственники погибших на суровом наказании не настаивали.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, 15 июля 2019 года Руслан Имангулов ехал по селу Кунашак на Toyota Mark II. Сын депутата не справился с управлением (по его словам, на дорогу выскочила собака), машина выскочила на встречку и вылетела на обочину. Выяснилось, что молодой человек тот еще лихач – за год до ДТП он нахватал 47 (!) штрафов, в основном, за превышение скорости.

После ДТП жители Кунашака переживали, что историю замнут, но уголовное дело передали из местного отдела полиции в спецотдел по расследованию аварий областного главка. Обстоятельства ДТП и комментарии односельчан, — в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU