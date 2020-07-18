2020-07-18T08:10:55+03:00
Происшествия

Сына депутата, сбившего насмерть семейную пару в Челябинской области, отправили на поселение

Любитель быстрой езды признал свою вину
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Руслан получил права в 18 лет. Фото: УГИБДД по Челябинской области/Личная страница героя публикации в соцсетиРуслан получил права в 18 лет. Фото: УГИБДД по Челябинской области/Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Два года колонии-поселения дали сыну кунашакского депутата Руслану Имангулову, сбившего насмерть семейную пару. Еще 2,5 года лихачу нельзя садиться за руль. Накануне точку в громком деле поставил в Кунашакский райсуд.

Сын депутата насмерть сбил двух человек в Челябинской области

00:00
00:00

22-летний Руслан Имангулов мог провести в колонии семь лет, но суд учел, что молодой человек раскаялся и возместил ущерб. Родственники погибших на суровом наказании не настаивали.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, 15 июля 2019 года Руслан Имангулов ехал по селу Кунашак на Toyota Mark II. Сын депутата не справился с управлением (по его словам, на дорогу выскочила собака), машина выскочила на встречку и вылетела на обочину. Выяснилось, что молодой человек тот еще лихач – за год до ДТП он нахватал 47 (!) штрафов, в основном, за превышение скорости.

После ДТП жители Кунашака переживали, что историю замнут, но уголовное дело передали из местного отдела полиции в спецотдел по расследованию аварий областного главка. Обстоятельства ДТП и комментарии односельчан, — в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области пригрозили эвакуировать отдыхающих с Тургояка и перекрыть дороги
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 июля 2020 перевалило за 10 тысяч
«Помог» лесорубам и торговцам: в Зауралье посадили экс-следователя по особо важным делам
Сына депутата, сбившего насмерть семейную пару в Челябинской области, отправили на поселение
В мэрии Челябинска рассказали, почему в жару на дорогах чернеет зебра
Двухметровый новичок челябинского «Трактора» рассказал, как похудел на карантине
«Дискотеки и ор до утра»: жители Челябинска требуют перекрыть проезд автомобилей к пляжу на Первом озере
Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в ВТБ Онлайн
Погода в Челябинске на 18 и 19 июля 2020: последние жаркие выходные перед дождливой неделей
«Трактор» заключил контракт с защитником Романом Мануховым
В центре Челябинска начали убирать массивные чугунные заборы
В Челябинске в старинном здании железнодорожного депо появился музей