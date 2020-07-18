2020-07-18T16:58:55+03:00
Общество

Челябинский аэропорт эвакуировали второй день подряд

На авиапредприятие опять пришло сообщение о минировании
Ирина ФАДЮШИНА
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К аэропорту выехали экстренные службыК аэропорту выехали экстренные службыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Очередное обострение у «почтовых» террористов. Второй день подряд поступают сообщения о минировании аэропорта. Весной сообщения об опасном устройстве в самолетах, преимущественно московских рейсах, приходили едва ли не каждый день.

Как сообщили в пресс-службе челябинского авиапредприятия, сообщение о минировании здания аэровокзала и самолетов поступило на электронную почту. Сотрудников и пассажиров вывели на улицу.

Аналогичная ситуация произошла накануне. К счастью, информация не подтвердилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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