Челябинский аэропорт эвакуировали второй день подряд

18 Июль 2020 2020-07-18T16:58:55+03:00

На авиапредприятие опять пришло сообщение о минировании

Изменить размер текста: A A

Очередное обострение у «почтовых» террористов. Второй день подряд поступают сообщения о минировании аэропорта. Весной сообщения об опасном устройстве в самолетах, преимущественно московских рейсах, приходили едва ли не каждый день.

Как сообщили в пресс-службе челябинского авиапредприятия, сообщение о минировании здания аэровокзала и самолетов поступило на электронную почту. Сотрудников и пассажиров вывели на улицу.

Аналогичная ситуация произошла накануне. К счастью, информация не подтвердилась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU