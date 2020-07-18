Челябинский аэропорт эвакуировали второй день подряд
Очередное обострение у «почтовых» террористов. Второй день подряд поступают сообщения о минировании аэропорта. Весной сообщения об опасном устройстве в самолетах, преимущественно московских рейсах, приходили едва ли не каждый день.
Как сообщили в пресс-службе челябинского авиапредприятия, сообщение о минировании здания аэровокзала и самолетов поступило на электронную почту. Сотрудников и пассажиров вывели на улицу.
Аналогичная ситуация произошла накануне. К счастью, информация не подтвердилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU