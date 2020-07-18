МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

18 Июль 2020 2020-07-18T17:15:54+03:00

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Вечером 18 июля, ночью и днем 19 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные дожди и град. Ожидается сильный ветер с порывами до 27 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

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Из-за разгула стихии возможны обрыв линий электропередач, падение деревьев, повреждение плохо укрепленных конструкций. Жителей просят соблюдать меры предосторожности и беречь свои авто.

Первым удар стихии принял Нязепетровск. Там гремел гром, затем обрушились ливень и град.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791246" frameborder="0"></iframe> На север Челябинской области обрушился град.Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU