2020-07-18T17:15:54+03:00
Общество

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

Рассказываем, что ждет южноуральцев
Ирина ФАДЮШИНА
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Жара сменится ливнямиЖара сменится ливнямиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вечером 18 июля, ночью и днем 19 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные дожди и град. Ожидается сильный ветер с порывами до 27 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

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Из-за разгула стихии возможны обрыв линий электропередач, падение деревьев, повреждение плохо укрепленных конструкций. Жителей просят соблюдать меры предосторожности и беречь свои авто.

Первым удар стихии принял Нязепетровск. Там гремел гром, затем обрушились ливень и град.

На север Челябинской области обрушился град.Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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