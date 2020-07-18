На север Челябинской области обрушились гроза и ливень с градом

18 Июль 2020 2020-07-18T15:35:39+03:00

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В Нязепетровске прошел сильный град. Как сообщили читатели КП-Челябинск, с утра стояла сильная жара, а около 16 часов началась гроза и пошел ливень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791246" frameborder="0"></iframe> На север Челябинской области обрушился град.Валентина ВАГАНОВА

— Громыхало-громыхало минут 10, и просто резко посыпался град размером с таблетку. Еще минут 15 шел ливень, по улице ручьи текли, — рассказала жительница города Валентина.

По ее словам, град урожай не побил, зато хорошо полил грядки, стало свежо. Пока мы готовили этот материал, жители Нязепетровска сообщили, что стихия снова разгулялась — опять пошел град.

— Картошка в воде, все плывет, — рассказывают жители.

Жара стоит в Челябинской области уже две недели. Вокруг Турояка горят леса, а жители Копейска сидят без воды и просят мэрию пустить помыться. В одном из храмов Челябинска уже начали молиться о дожде.

Прогноз погоды на выходные читайте по ссылке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791247" frameborder="0"></iframe> Град в Нязепетровске Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU