На север Челябинской области обрушились гроза и ливень с градом
В Нязепетровске прошел сильный град. Как сообщили читатели КП-Челябинск, с утра стояла сильная жара, а около 16 часов началась гроза и пошел ливень.
На север Челябинской области обрушился град.Валентина ВАГАНОВА
— Громыхало-громыхало минут 10, и просто резко посыпался град размером с таблетку. Еще минут 15 шел ливень, по улице ручьи текли, — рассказала жительница города Валентина.
По ее словам, град урожай не побил, зато хорошо полил грядки, стало свежо. Пока мы готовили этот материал, жители Нязепетровска сообщили, что стихия снова разгулялась — опять пошел град.
— Картошка в воде, все плывет, — рассказывают жители.
Жара стоит в Челябинской области уже две недели. Вокруг Турояка горят леса, а жители Копейска сидят без воды и просят мэрию пустить помыться. В одном из храмов Челябинска уже начали молиться о дожде.
Прогноз погоды на выходные читайте по ссылке.
Град в Нязепетровске Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU