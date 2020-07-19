В Челябинской области возле озера Тургояк загорелся лес
Пожары, бушующие в окрестностях Миасса засняли на видео. Накануне вблизи озера Тургояк полыхал лес — огонь могли увидеть отдыхающие южноуральцы.
— Пожар на площади больше 60 гектра, — сообщил начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров. — На месте происшествия работают службы МЧС, лесники, арендатор. Возгорание произошло либо в результате халатности, либо в результате преступного поджога лесов в окрестностях памятника природы, уникального озера Тургояк.
Сергей Лавров снял происходящие на видео:
Лесной пожар возле озера Тургояк.Автор: Начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров
Вчера на озере Тургояк эвакуировали больше сотни автомобилей. Дело в том, что приехавшие туристы припарковали свой транспорт слишком близко к берегу — водоохранная зона составляет 50 метров от озера. Теперь автомобилистам придется заплатить штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU