2020-07-19T09:47:46+03:00
Общество

В Челябинской области возле озера Тургояк загорелся лес

Инцидент попал на видео
Сергей СОТНИКОВ
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Фото: Кадры из видео начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергея ЛавроваФото: Кадры из видео начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергея Лаврова
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Пожары, бушующие в окрестностях Миасса засняли на видео. Накануне вблизи озера Тургояк полыхал лес — огонь могли увидеть отдыхающие южноуральцы.

— Пожар на площади больше 60 гектра, — сообщил начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров. — На месте происшествия работают службы МЧС, лесники, арендатор. Возгорание произошло либо в результате халатности, либо в результате преступного поджога лесов в окрестностях памятника природы, уникального озера Тургояк.

Сергей Лавров снял происходящие на видео:

Лесной пожар возле озера Тургояк.Автор: Начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров

Вчера на озере Тургояк эвакуировали больше сотни автомобилей. Дело в том, что приехавшие туристы припарковали свой транспорт слишком близко к берегу — водоохранная зона составляет 50 метров от озера. Теперь автомобилистам придется заплатить штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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