Разъяснительные беседы и несколько штрафов: на диких пляжах Копейска провели рейды

19 Июль 2020 2020-07-19T10:44:19+03:00

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Пока в Челябинске планируются рейды по диким пляжам, в Копейске отдыхающие уже получают полноценные штрафы. Местные водоемы ежедневно патрулируют представители МЧС, полиции и администрации Копейска. По диким пляжам ходят сотрудники в форме и вручают постановления полуголым женщинам и мужчинам. Видеть такое не совсем привычно, но главное — безопасность.

Жителям раздавали памятки Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Находиться в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения — категорически запрещено, поэтому проверяющие выписывали штрафы любителям спиртных напитков. Всего в ходе рейда полицейские составили 3 протокола на южноуральцев, которые распивали алкоголь на берегу карьера.

Некоторые отдыхающие остались недовольны Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Во время рейда также провели разъяснительные беседы с отдыхающими, озвучили неутешительную статистику погибших на водоемах, а также призвали соблюдать правила безопасности и воздержаться от купания на диких пляжах.

— Купаться можно только на оборудованных пляжах, где дно проверено, постоянно дежурят спасатели, и есть вся необходимая инфраструктура, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Купаться у плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для промышленных нужд строго запрещено! При купании категорически запрещается заплывать далеко от берега, подплывать близко к проходящим лодкам и гидроциклам, прыгать в воду с лодок, катеров и других купаться в условиях плохой видимости или у крутых, обрывистых берегов.

Безопасность — превыше всего Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Отдыхающим раздали наглядные памятки, а особое внимание уделили безопасности детей и подростков.

Медики продемонстрировали, как оказывать первую помощь Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU