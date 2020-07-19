2020-07-19T13:05:48+03:00
Происшествия

В Челябинской области вблизи озера Тургояк ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Туристам придется прервать свой отдых
Сергей СОТНИКОВ
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Сотрудники МЧС борются со стихией Фото: пресс-служба Главного управления лесами Челябинской областиСотрудники МЧС борются со стихией Фото: пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области
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Как сообщает Управление лесами Челябинской области, пожар площадью около 90 га тушат уже вторые сутки. В связи с этим вблизи озера Тургояк на территории Миасского городского округа ввели режим ЧС. Для борьбы с огнем задействовали 162 человека и 42 единицы техники. Также привлечены работники Сосновского, Чебаркульского, Пластовского, Саткинского, Златоустовского лесного попечительского совета и арнедаторы лесных участков.

По словам начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергея Лаврова, тушение осложнено погодными условиями и тем, что работать приходится в скалистой местности.

— С сегодняшнего дня перекроют все ключевые дороги, сообщил Сергей Лавров. — На суше и на воде будут работать патрульные группы. Всех отдыхающих на озере Тургояк попросят покинуть территорию. Несмотря на сложные условия, мы держим ситуацию под контролем.

За вчерашний день в регионе потушено 15 лесных пожаров, 8 из которых произошли на территории Миасского городского округа. Общая площадь возгораний составила 130 га.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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