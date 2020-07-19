Ожидаются ливни: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

Дожди могут разбавить устоявшуюся жару Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, вечером 19 июля и днем 20 июля в Челябинской области ожидается ухудшение погоды. На смену жаре придут грозы, сильные дожди, ливни, град, а также усиление ветра до 25-27 м/с.

Прошедшей ночью погода уже преподнесла сюрпризы некоторым населенным пунктам региона. Жители Челябинска могли видеть вспышки молний, но гроза была сухая, а вот в Миассе прошел настоящий ливень, да еще и с градом.

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