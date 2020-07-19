Погода в Челябинске на 20 июля 2020: к чему в городе поднимается ветер

19 Июль 2020 2020-07-19T13:44:01+03:00

Скоро зонт пригодится вам для защиты от дождика, а пока спасаемся с его помощью от жары. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какой будет погода в Челябинске 20 июля 2020 года

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20 июля отмечается международный День шахмат. Не забудьте поздравить тех, кто разбирается, как ходят слоны и кони. А мы расскажем вам, какую партию разыграет погода в Челябинске 20 июля 2020 года.

По прогнозу Челябинского гидрометцентра, горожан ожидает еще одна душная, до +21 градуса, ночь. Тучки на небе уже собираются, поднимается ветер. Возможно, ночью соберется гроза, но дождик будет, увы, кратковременным.

Днем в понедельник на юге области все еще +36, но в самом Челябинске жара будет не такой сильной: синоптики обещают +28…+30 градусов. То есть практически на десять градусов ниже, чем в последние дни. Также можно надеяться на дождь с грозою и градом. Местами он будет сильным.

Такой будет погода в Челябинске 20 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU