2020-07-19T16:27:14+03:00
Общество

Самолету «Москва — Челябинск» пришлось облетать грозу над столицей Южного Урала

Изменения в погоде обрадовали не всех
Сергей СОТНИКОВ
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Такой маневр выполняется довольно редко Фото: flightradar24Такой маневр выполняется довольно редко Фото: flightradar24
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Сегодня на Челябинск обрушился сильный ливень, который сопровождался грозой. То ли молитвы прихожан сделали свое дело, то ли просто чудо, но аномальная жара на Южном Урале немного сбилась дождем.

Однако не все обрадовались ухудшению погоды. Например, пилотам самолета, летящего их Москвы в Челябинск, пришлось совершать лишний маневр, чтобы облететь грозу.

— Airbus A320 компании «Аэрофлот», выполняющий рейс из Шереметьего облетел бушующую над городом грозу с юга, — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Облет с юга — достаточно редкое явление.

В результате борт успешно приземлился на посадочную полосу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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