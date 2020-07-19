Самолету «Москва — Челябинск» пришлось облетать грозу над столицей Южного Урала

19 Июль 2020 2020-07-19T16:27:14+03:00

Изменения в погоде обрадовали не всех

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Сегодня на Челябинск обрушился сильный ливень, который сопровождался грозой. То ли молитвы прихожан сделали свое дело, то ли просто чудо, но аномальная жара на Южном Урале немного сбилась дождем.

Однако не все обрадовались ухудшению погоды. Например, пилотам самолета, летящего их Москвы в Челябинск, пришлось совершать лишний маневр, чтобы облететь грозу.

— Airbus A320 компании «Аэрофлот», выполняющий рейс из Шереметьего облетел бушующую над городом грозу с юга, — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Облет с юга — достаточно редкое явление.

В результате борт успешно приземлился на посадочную полосу.

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ИСТОЧНИК KP.RU