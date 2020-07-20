Больше всего по информатике: сколько школьников Челябинска сдали ЕГЭ на 100 баллов
21 школьник в Челябинске набрал 100 баллов по ЕГЭ. Об этом доложил на аппаратном совещании замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.
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— По информатике — 12, по географии — два и по литературе — семь, — рассказал Сергей Авдеев.
Сдача ЕГЭ продлится до 25 июля. Возможно, стобальников будет еще больше.
Каждый год выпускники 11 классов обязательно сдают единый государственный экзамен, но 2020 год стал исключением. Из-за пандемии ученикам разрешили самими выбирать, будут они сдавать экзамены или нет. Как соблюдаются меры безопасности, — в нашем репортаже.
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ИСТОЧНИК KP.RU