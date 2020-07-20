Больше всего по информатике: сколько школьников Челябинска сдали ЕГЭ на 100 баллов

20 Июль 2020 2020-07-20T08:17:20+03:00

В этом году ЕГЭ обязателен только для тех, идет в вузы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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21 школьник в Челябинске набрал 100 баллов по ЕГЭ. Об этом доложил на аппаратном совещании замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Прием в 1 класс в Челябинске 2020, будут ли тестировать на ковид при медосмотре, — замминистра образования Елена Коузова 00:00 00:00

— По информатике — 12, по географии — два и по литературе — семь, — рассказал Сергей Авдеев.

Сдача ЕГЭ продлится до 25 июля. Возможно, стобальников будет еще больше.

Каждый год выпускники 11 классов обязательно сдают единый государственный экзамен, но 2020 год стал исключением. Из-за пандемии ученикам разрешили самими выбирать, будут они сдавать экзамены или нет. Как соблюдаются меры безопасности, — в нашем репортаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU