2020-07-20T08:17:20+03:00
Общество

Больше всего по информатике: сколько школьников Челябинска сдали ЕГЭ на 100 баллов

Экзамен продлится до 25 июля
Ирина ФАДЮШИНА
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В этом году ЕГЭ обязателен только для тех, идет в вузыВ этом году ЕГЭ обязателен только для тех, идет в вузыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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21 школьник в Челябинске набрал 100 баллов по ЕГЭ. Об этом доложил на аппаратном совещании замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

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— По информатике — 12, по географии — два и по литературе — семь, — рассказал Сергей Авдеев.

Сдача ЕГЭ продлится до 25 июля. Возможно, стобальников будет еще больше.

Каждый год выпускники 11 классов обязательно сдают единый государственный экзамен, но 2020 год стал исключением. Из-за пандемии ученикам разрешили самими выбирать, будут они сдавать экзамены или нет. Как соблюдаются меры безопасности, — в нашем репортаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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