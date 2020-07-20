2020-07-20T09:06:30+03:00
Общество

В Челябинске сотрудники полиции выгнали с Кировки участников необычной фотосессии

Ребята пытались убедить стражей порядка, что фотографируются в рамках приличия
Сергей СОТНИКОВ
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Влюбленные оказались наедине с пустым городом Фото: vk.com/Мария ЛаричкинаВлюбленные оказались наедине с пустым городом Фото: vk.com/Мария Ларичкина
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Челябинский фотограф Мария Ларичкина устроила необычную фотосессию на улицах города. Героями кадров стали влюбленные Ярослав и Александра, которые в одеялах бродили по центральным улицам столицы Южного Урала.

Не каждый может похвастать тем, что бегал по трамвайным путям в одеяле Фото: vk.com/Мария Ларичкина

Не каждый может похвастать тем, что бегал по трамвайным путям в одеяле Фото: vk.com/Мария Ларичкина

Как рассказывает фотограф, идея съемки состоит в том, что пара сбегает из отеля после свадьбы, прихватив с собой только одеяла, и весь город принадлежит только им.

Когда есть любовь, не нужен никто — достаточно пары одеял Фото: vk.com/Мария Ларичкина

Когда есть любовь, не нужен никто — достаточно пары одеял Фото: vk.com/Мария Ларичкина

— Идея вынашивалась несколько месяцев, — рассказала Мария Ларичкина. — Смотрела много картинок, увидела одну, где пара стоит на трамвайных путях, потом через время увидела картинку пары в одеялах. Решила, что нужно совместить и снять в центре города. К тому же, это уже вторая моя съемка с одеялами, первая была еще зимой, в лесу.

Пока город спит, можно присесть передохнуть на челябинском бордюре Фото: vk.com/Мария Ларичкина

Пока город спит, можно присесть передохнуть на челябинском бордюре Фото: vk.com/Мария Ларичкина

Молодые люди отправились в центр города рано утром — в 4:30. В это время Челябинск был почти пустой, изредка проезжали таксисты, сигналившие ребятам, а прохожие смеялись и отмечали их креативность. Так получилось, что фотосессия привлекла внимание стражей порядка. Когда фотограф и модели пришли на Кировку, их остановили полицейские и попросили уйти.

Чтобы босиком пробежаться по челябинским улочкам, нужна определенная смелость Фото: vk.com/Мария Ларичкина

Чтобы босиком пробежаться по челябинским улочкам, нужна определенная смелость Фото: vk.com/Мария Ларичкина

— Сотрудники полиции на Кировке нас остановили, сказали, якобы мы занимаемся чем-то непристойным, — вспоминает Мария. — На наши слова о том, что девушка и молодой человек не голые, все прилично, и мы специально пришли рано утром снимать, чтобы не было людей, они только говорили одно: идите домой. Все это было в достаточно грубой форме, неприятно.

Многие встречают рассвет в одеяле, но стоя при этом на улице — единицы

Многие встречают рассвет в одеяле, но стоя при этом на улице — единицы

В итоге пришлось обойтись без запланированных кадров на Челябинском Арбате — ребята побоялись, что фотосессия может закончиться в отделении полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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