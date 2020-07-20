2020-07-20T10:37:27+03:00
Общество

Снимайте до 600 000 рублей без комиссии с кредитной картой «110 дней»

Срок проведения акции — по 31 декабря 2020 года
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Откройте кредитную карту «110 дней» до 31 декабря 2020 года и без комиссии и процентов снимайте наличные или делайте переводы на другие карты до 600 000 рублей в месяц открытия карты и весь следующий за ним месяц.

Такие операции, совершенные в период действия акции, считаются льготными на период до 110 дней — по ним не будут начисляться проценты, при полном погашении задолженности по истечении льготного периода.

Возможность совершать эти операции без комиссии доступна до конца месяца, в который был открыт счет для новой кредитной карты «110 дней», и следующего за ним месяца.

Срок проведения акции: с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Правила акции.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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