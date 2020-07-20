В Челябинской области о засухе объявили 19 аграрных районов

В Челябинской области урожай сжигает засуха. Фото: Архив КП.

В понедельник, 20 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по ликвидации последствий засухи, разразившейся в Челябинской области. Весной синоптики давали иной прогноз: в списке регионов страны, которые могут пострадать от дефицита осадков, Челябинской области не было. На деле, уже с конца мая некоторые сельскохозяйственные районы региона начали страдать о нехватки влаги. Сейчас острый дефицит осадков наблюдается на большей части территории Южного Урала.

Местами объем осадков не дотягивал до 10 % от нормы. Об атмосферной и почвенной засухе объявили 19 сельскохозяйственных районов из 21. Режим ЧС введен почти во всех аграрных муниципалитетах. А ведь посевная прошла в ранние сроки, чтобы максимально использовать весенние осадки.

— Теперь нужно продолжить работу, исходя из текущих условий, — сказал губернатор. — Нужно заниматься уборкой урожая и обеспечить формирование семенного фонда на 2021 год.

Заготовка кормов еще один важный вопрос. Нужно минимизировать потери. Об областного минсельхоза глава региона ждет хорошо скоординированной работы как с крупными, так и с малыми хозяйствами. Прогноз по сбору зерна в России, в целом, благоприятный. В нашей области за первые полгода динамика в АПК хорошая, прежде всего, за счет переработки. Но удержать динамику с учетом засухи будет непросто, подчеркнул Текслер.

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