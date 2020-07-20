2020-07-20T12:46:02+03:00
Общество

В Челябинской области режим ЧС объявят по всей области

Это поможет зафиксировать ущерб из-за засухи и просить помощи у Москвы
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Челябинская область соберет зерна на 40 % меньше, чем планировала. Фото: Архив КП.Челябинская область соберет зерна на 40 % меньше, чем планировала. Фото: Архив КП.
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Недобор урожая зерна из-за июльской засухи в Челябинской области составит не менее 40 %. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер 20 июля на совещании, на котором обсуждали ликвидацию последствий природного катаклизма. Сейчас о режиме ЧС объявили 19 из 21 аграрных районов области. Прямой ущерб от засухи будет существенным. На совещании губернатор заявил:

— Это дает нам основание объявить режим ЧС по всей области, чтобы зафиксировать ущерб и соблюсти все формальные процедуры по подтверждению потерь урожая и принять меры по ликвидации последствий засухи, а так же обратиться в федеральное министерство сельского хозяйства за поддержкой.

Селян в беде областные власти не оставят. В первую очередь, проследив, чтобы до аграриев вовремя доходили средства господдержки. С учетом июльской субсидии на счета хозяйств уже поступило 1,5 млрд руб.

Важный вопрос — пролонгация долговых обязательств перед банками и лизинговыми кампаниями пострадавших сельхозтоваропроизводителей. На совещании присутствовали представители банков, которых губернатор пригласил включиться в работу и помочь фермерам и более крупным аграрным организациям решить этот вопрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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