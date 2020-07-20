2020-07-20T14:13:52+03:00
Происшествия

Челябинский аэропорт в третий раз эвакуировали из-за сообщения о минировании

Полциия проверяет здание
Ангелина ЗАКИРОВА
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Полиция проверяет здание аэропортаПолиция проверяет здание аэропортаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 20 июля, из челябинского аэропорта имени И. В. Курчатова эвакуировали пассажиров и сотрудников из-за сообщения о минировании. Эту информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку.

Это уже в третье предупреждение об угрозе за последнии 4 дня. Подобные сообщения поступали на прошлой неделе, 17 и 18 июля. Тогда на почту аэропорта пришло электронное письмо, после чего всех срочно эвакуировали из здания. Однако сотрудники спецслужб не нашли ничего подозрительного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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