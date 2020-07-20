2020-07-20T14:51:14+03:00
Общество

От засухи в Челябинской области пострадало не менее 600 хозяйств

Горят не только посевы пшеницы, овса: спасать нужно кормовые травы
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Урожай в Челябинской области сжигает засуха. Фото: Архив КП.Урожай в Челябинской области сжигает засуха. Фото: Архив КП.
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На совещании у губернатора, посвященном помощи аграриям, пострадавшим от засухи, замглавы региона Сергей Сушков заявил, что список хозяйств, терпящих бедствие, насчитывает 600 строк. Решением губернатора режим ЧС объявят по всей территории области.

— Проблема серьезная. Есть районы, где хозяйства страдают от засухи не первый год, — сказал Алексей Текслер. — Даю поручение министерству сельского хозяйства вместе с муниципалитетами готовить документы для федерального центра на получение помощи. Нужно проанализировать прозвучавшее предложение по погектарной поддержке в части пересмотра условий. Чтобы в следующем году не было санкций за несоблюдение текущих положений нашей поддержки. В целом, поддержка должна быть адекватной текущей ситуации.

Губернатор еще раз напомнил об эффективной форме защиты от рисков: страхованию посевов. Пока в регионе эта мера активно не используется. Поручение министру сельского хозяйства Алексею Кобылину: изменить ситуацию в следующем году.

Еще одна важная тема: продление долговых обязательств аграриев и лизинговыми компаниями.

— Поручаю подготовить такое обращение на федеральный центр и откорректировать региональную нормативную базу. Особенно — в получении льготной процентной ставки, — заключил Текслер. — Ситуацию буду держать на личном контроле. Это не последнее совещание по уборочной страде. Задача номер один: формирование кормовой базы. Урожай будет, в любом случае, будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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