Челябинские вокзалы эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В Челябинске эвакуировали более 200 человек с железнодорожного и пригородного вокзала из-за сообщения о бомбе. Об этом стало известно вечером 20 июля. Территорию, где могли провести минирование, оцепили полицейские, а на месте работали саперы. В результате этого двум поездам пришлось отойти от расписания и задержаться на станции.
Пресс-служба ЮУЖД информацию об эвакуации подтвердила. Там сообщили, что минирование оказалось ложным. Сейчас вокзал работает в штатном режиме.
Отметим, что это уже не первый случай, связанный с ложным минированием в Челябинске. Ранее свою работу приостановил аэропорт города. Тогда сообщалось, что на его территории была заложена бомба. Однако поиск не дал результатов.
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ИСТОЧНИК KP.RU