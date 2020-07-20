2020-07-20T19:07:21+03:00
Общество

Челябинские вокзалы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Территория была оцеплена, а на месте работали саперы
Рустам ЯХИН
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Сейчас вокзалы работают в штатном режиме. Фото: panevin.ruСейчас вокзалы работают в штатном режиме. Фото: panevin.ru
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В Челябинске эвакуировали более 200 человек с железнодорожного и пригородного вокзала из-за сообщения о бомбе. Об этом стало известно вечером 20 июля. Территорию, где могли провести минирование, оцепили полицейские, а на месте работали саперы. В результате этого двум поездам пришлось отойти от расписания и задержаться на станции.

Пресс-служба ЮУЖД информацию об эвакуации подтвердила. Там сообщили, что минирование оказалось ложным. Сейчас вокзал работает в штатном режиме.

Отметим, что это уже не первый случай, связанный с ложным минированием в Челябинске. Ранее свою работу приостановил аэропорт города. Тогда сообщалось, что на его территории была заложена бомба. Однако поиск не дал результатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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