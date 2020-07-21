В Челябинске стоматологи после смены бесплатно лечат бездомных

21 Июль 2020 2020-07-21T06:34:17+03:00

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Врачи частной стоматологии в Челябинске стали задерживаться после работы, чтобы бесплатно принимать бездомных. Стоматологи давно следят за проектом «Другая медицина», помогающим людям с улицы, и захотели тоже присоединиться к нему. Недавно удалили два зуба пациентке Наталье.

У женщины нет дома, она живет в палатке у теплотрассы. Зубную боль долго приходилось терпеть — какая стоматология примет бездомного? В какой-то момент щека так распухла, что Наталья не могла открыть рта. Тогда она и обратилась к волонтерам «Другой медицины», а те попросили помочь врачей из клиники «Скиф».

— Зачем мы этим занимаемся? Все мы давали клятву врача. Если человеку нужна помощь, нужна ее оказать, тем более, когда у тебя есть такая возможность, — рассказала Hornews.com стоматолог Наталья Нуриева, — также мы с хирургом Юрием Сергеевичем преподаем в ЮУГМУ, хочется быть хорошим примером для своих студентов.

Бездомным помогают ортопед Наталья Нуриева и хирург Юрий Кипарисов. Фото героев публикации

По словам автора проекта Евгения Косовских, больные зубы у бездомных — массовая проблема. У некоторых из них нет паспорта и полиса, а без документов в больнице не примут. Поэтому помощь стоматологов — бесценна.

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Об участии в проекте силовик на работе не распространяется (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU