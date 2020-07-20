2020-07-19T23:21:38+03:00
Общество

«Коллеги могут не понять»: челябинский полицейский сначала штрафовал бездомных, а теперь помогает им

Об участии в проекте силовик на работе не распространяется
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Полицейский по-другому взглянул на людей, живущих на улице, после знакомства с Доктором Женей.Полицейский по-другому взглянул на людей, живущих на улице, после знакомства с Доктором Женей.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Еще недавно челябинец Илья (имя изменено) ездил по дворам, теплотрассам, ловил бездомных и выписывал им штрафы. Казалось бы, что с них взять — ни документов, ни денег. Но таковы законы, а у Ильи — такая работа. Но однажды он наткнулся на подопечных Доктора Жени — автора проекта помощи бездомным «Другая медицина», и эта встреча изменила его отношение к тем, кто живет на улице.

ПОСМОТРЕЛ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Быть бездомным в нашей стране не запрещено. А вот пить в общественном месте, или появляться здесь пьяным — нельзя. За это полиция в основном и привлекает бродяг. Но подопечные «Другой медицины» другие. Они стараются вернуться к нормальной жизни, борются со своей зависимостью.

— Полицейский патруль однажды приехал к нам на точку: проверить документы, кому-то выписать протокол и так далее. Тогда я и познакомился с Ильей, — говорит тот самый «Доктор Женя» Евгений Косовских. — Я долго разговаривал с ним, просил не выписывать штрафы бездомным — мы очень долго собираем их, а они приезжают и пугают их. Это неправильно. Но он все равно что-то повыписывал, хотел даже кого-то забрать. Я тогда написал пост, что полицейские не правы. После этого Илья написал мне и объяснил ситуацию. Я предложил ему приехать к нам на выезд.

Так полицейский познакомился с бездомными лично, посмотрел на них с другой стороны. В итоге, проникся идеей проекта и тоже стал его частью.

— Помогать, это сильно сказано, я ничего такого не сделал. Помогают те, кто жертвует какие-либо средства, вещи и прочее. Я просто приехал на выезд, это может сделать каждый, помог раздать вещи и все. Через какое-то время приехал вместе с Женей на Марченко (здесь находится штаб проекта — прим. авт.), помог на складе. Раскладывали продукты, разливали средства гигиены, — вспоминает Илья.

Кроме того, он рассказал бездомным, как общаться с силовиками. Говорит, бывает, некоторые начинают грубить, буянить, но этим только вредят себе:

— Не все вняли словам, но часть поняла посыл.

Илья не расспрашивал, как и почему люди дошли до такой жизни. Говорит, это не имеет значения:

— Важно, что им можно помочь. У людей бывают ситуации. И их никак не убрать из жизни. Нужно решать, что делать с этими последствиями.

Волонтеры проекта уже три года помогают бездомным. Фото: «Другая медицина»

Волонтеры проекта уже три года помогают бездомным. Фото: «Другая медицина»

«НАДЕЮСЬ, КОЛЛЕГИ НЕ УЗНАЮТ»

В полиции Илья служит три года. Признается, что хотел поступить в медуниверситет, но обучение там стоит дорого, семья не потянула бы. А «Другая медицина» — возможность прикоснуться к профессии медика.

О помощи лишенным крова, Илья на работе не распространяется — коллеги могут не понять.

— Мое отношение к бездомным поменялось, стал как-то понятливее относиться. Они знают, что я работаю в полиции. Узнают иногда, когда мы патрулируем район. При общении с ними задаю вопросы о том, посещают ли они Евгения. Коллеги не знают, что я помогаю проекту. Надеюсь, не узнают. Не хочу придавать этому огласку, — объясняет силовик.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать подробнее о «Другой медицине» и помочь нуждающимся, можно на сайте проекта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вернуть Фургала невозможно, митинги убивают край, но Москва хотя бы нас услышит
Неожиданное мнение высказала один из самый авторитетных и уважаемых политиков Хабаровского края, один из ближайших соратников губернатора Фургала, председатель законодательного собрания Ирина Зикунова
«Комсомольская правда» отправилась в автопробег «Города героев» 9-10 июля
Тема пробега была выбрана в честь 75-летия Великой Победы. Мы посетили места и города Свердловской области, в которых сохранилась память о героях Великой Отечественной войны, а также уникальные места Свердловской области
Новости 24
У выезда на трассу М5 в Челябинской области образовалась большая пробка
«У вас хотят списать деньги»: в Челябинске активизировались банковские мошенники
Ей было всего 43: в Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением детской хирургии ГКБ № 1
Самолету «Москва — Челябинск» пришлось облетать грозу над столицей Южного Урала
В Челябинске провели молебен о дожде, и это сработало: на город обрушился ливень
Погода в Челябинске на 20 июля 2020: к чему в городе поднимается ветер
Ожидаются ливни: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области
В Челябинской области вблизи озера Тургояк ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
До аэропорта Челябинска запустили дополнительные автобусные рейсы
Разъяснительные беседы и несколько штрафов: на диких пляжах Копейска провели рейды
В Челябинске ограничат движение на нескольких улицах
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 июля 2020 года: общее число перевалило за 10 тысяч
В Челябинской области возле озера Тургояк загорелся лес
Молнии, ливень и град: погода преподнесла сюрпризы жителям Челябинской области
Жители Челябинской области отпаивают ошалевших от жары птиц
«Цены подняли, а работать не хотят»: жителям Челябинска и Магнитогорска даже втридорога не подают такси
Челябинцы пожаловались на неработающие кондиционеры в новых автобусах