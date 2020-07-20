«Коллеги могут не понять»: челябинский полицейский сначала штрафовал бездомных, а теперь помогает им

Еще недавно челябинец Илья (имя изменено) ездил по дворам, теплотрассам, ловил бездомных и выписывал им штрафы. Казалось бы, что с них взять — ни документов, ни денег. Но таковы законы, а у Ильи — такая работа. Но однажды он наткнулся на подопечных Доктора Жени — автора проекта помощи бездомным «Другая медицина», и эта встреча изменила его отношение к тем, кто живет на улице.

ПОСМОТРЕЛ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Быть бездомным в нашей стране не запрещено. А вот пить в общественном месте, или появляться здесь пьяным — нельзя. За это полиция в основном и привлекает бродяг. Но подопечные «Другой медицины» другие. Они стараются вернуться к нормальной жизни, борются со своей зависимостью.

— Полицейский патруль однажды приехал к нам на точку: проверить документы, кому-то выписать протокол и так далее. Тогда я и познакомился с Ильей, — говорит тот самый «Доктор Женя» Евгений Косовских. — Я долго разговаривал с ним, просил не выписывать штрафы бездомным — мы очень долго собираем их, а они приезжают и пугают их. Это неправильно. Но он все равно что-то повыписывал, хотел даже кого-то забрать. Я тогда написал пост, что полицейские не правы. После этого Илья написал мне и объяснил ситуацию. Я предложил ему приехать к нам на выезд.

Так полицейский познакомился с бездомными лично, посмотрел на них с другой стороны. В итоге, проникся идеей проекта и тоже стал его частью.

— Помогать, это сильно сказано, я ничего такого не сделал. Помогают те, кто жертвует какие-либо средства, вещи и прочее. Я просто приехал на выезд, это может сделать каждый, помог раздать вещи и все. Через какое-то время приехал вместе с Женей на Марченко (здесь находится штаб проекта — прим. авт.), помог на складе. Раскладывали продукты, разливали средства гигиены, — вспоминает Илья.

Кроме того, он рассказал бездомным, как общаться с силовиками. Говорит, бывает, некоторые начинают грубить, буянить, но этим только вредят себе:

— Не все вняли словам, но часть поняла посыл.

Илья не расспрашивал, как и почему люди дошли до такой жизни. Говорит, это не имеет значения:

— Важно, что им можно помочь. У людей бывают ситуации. И их никак не убрать из жизни. Нужно решать, что делать с этими последствиями.

Волонтеры проекта уже три года помогают бездомным. Фото: «Другая медицина»

«НАДЕЮСЬ, КОЛЛЕГИ НЕ УЗНАЮТ»

В полиции Илья служит три года. Признается, что хотел поступить в медуниверситет, но обучение там стоит дорого, семья не потянула бы. А «Другая медицина» — возможность прикоснуться к профессии медика.

О помощи лишенным крова, Илья на работе не распространяется — коллеги могут не понять.

— Мое отношение к бездомным поменялось, стал как-то понятливее относиться. Они знают, что я работаю в полиции. Узнают иногда, когда мы патрулируем район. При общении с ними задаю вопросы о том, посещают ли они Евгения. Коллеги не знают, что я помогаю проекту. Надеюсь, не узнают. Не хочу придавать этому огласку, — объясняет силовик.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать подробнее о «Другой медицине» и помочь нуждающимся, можно на сайте проекта.

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