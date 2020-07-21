21 Июль 2020 2020-07-21T09:01:03+03:00

Он побывает в учреждениях социальной сферы и на предприятиях

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Во вторник, 21 июля, губернатор Алексей Текслер работает в Варненском районе. В Варне глава региона побывает в районной больнице, посетит Михеевский горно-обогатительный комбинат и примет участие в церемонии открытия спортивного комплекса в Варне.

А начал свой визит Алексей Текслер с посещения пограничного управления ФСБ. Здесь прошла торжественная церемония вручения документом о высшем образовании выпускникам военных училищ — молодым офицерам. Губернатор поздравил военных с большим событием в жизни.

— Поздравляю вас с началом службы в пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области. Южный Урал имеет около 300 лет истории пограничной службы. Дорогие друзья, я желаю вам хорошей службы, мы всегда отмечали управление, как достойных продолжателей дела наших пограничников. Достойно служите на благо нашей Родины.

Губернатор напомнил, что граница Челябинской области и Казахстана — почти 900 км. Наши государства связывает дружба, налажено международное сотрудничество. Однако государственная граница России всегда на замке для врагов государства, для преступников, террористов и незаконных мигрантов. Пограничников губернатор напутствовал зорко стеречь рубежи страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU