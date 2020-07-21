2020-07-21T09:54:49+03:00
Экономика

«Мечел-Материалы» посетил общественный эколог Дмитрий Закарлюкин

Поводом для визита стало обсуждение совместных экспериментов по переработке гранулированного шлака и щебня
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Компанию «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») посетил член Общественной Палаты Челябинской области, создатель популярных эко-проектов «Вещеворот», «Эко-такси», «Разделяйка», руководитель Челябинской региональной общественной организации развития экологической культуры «Сделаем!» Дмитрий Закарлюкин. Поводом для визита стало обсуждение совместных экспериментов по переработке гранулированного шлака и щебня.

Эко-активист оценил технический процесс образования шлака и изготовления щебня из отходов металлопроизводства. При посещении предприятия Дмитрий Закарлюкин узнал об использовании разных фракций щебня в строительной, промышленной и сельскохозяйственной промышленности.

Гость обсудил с техническим директором «Мечел-Материалов» Ильей Малышевым возможность совместных экспериментов по созданию в Челябинске малых архитектурных форм. Их планируется изготавливать из шлакобетона для благоустройства городской среды.

— В планах у нас предложить «Мечел-Материалам» проект по созданию экспериментального участка дороги около нашего общественного центра «Эко-лофт», чтобы на реальном примере показать, что дороги из шлака на 100% безопасные и прочные. Также мы договорились о проведении экспериментов по созданию полистиролбетонных блоков для строительства, органоминерального удобрения для садоводов и смеси для утилизации куриного помета с помощью гранулированного шлака. Также мы обсудили идею о возможности замены реагентов для посыпки городских дорог в зимний период на шлак минимальной фракции, — комментирует эколог Дмитрий Закарлюкин.

В ближайшее время компания поставит Дмитрию Закарлюкину пробную партию шлака для первых экспериментов.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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